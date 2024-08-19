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  4. Глава Камчатки поручил срочно расселить аварийные дома, где есть риски обрушения

Глава Камчатки поручил срочно расселить аварийные дома, где есть риски обрушения

13:40
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Глава Камчатки поручил срочно расселить аварийные дома, где есть риски обрушения

После мощного утреннего землетрясения в воскресенье губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил срочно расселить аварийные дома, где есть риски обрушения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно информагентству «Камчатка», сейчас завершается детальное обследование зданий на предмет разрушений после подземных толчков.

«По итогам обследования, безусловно нужно срочно расселять те дома, в которых есть риски обрушения. Пока нужно использовать маневренный фонд, потому здоровье граждан превыше всего. Мне уже приходили обращения по улицам Тундровой и Красной сопке, дома признаны аварийными и подлежат расселению. Также если будут сигналы по другим домам, необходимо переселять граждан в срочном порядке. Необходимо максимально настойчиво предлагать гражданам переезжать из опасного жилья в соответствии с законодательством. А затем в кратчайшие сроки предоставлять уже полноценные жилые помещения взамен аварийных. Также необходимо выработать программу по восстановлению социальных объектов в кратчайшие сроки», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор поручил министерству строительства и жилищной политики региона отработать с Минстроем России усиление работы по расселению сейсмодефицитного жилья опережающими темпами.

Также глава региона поручил руководителям всех отраслевых направлений отработать с гражданами правила безопасного поведения во время землетрясений и других природных происшествий.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский, землетрясение такой силы в последний раз было в 70-х годах.

«Вчера в 7:10 утра произошло сейсмособытие магнитудой с 7 баллов. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 6 километров, в 108 километрах Юго-Восточнее города Петропавловска-Камчатского. Сейсмособытие ощущалось на территории Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городского округа, Усть-Камчатского, Елизовского муниципальных районов и Мильковского муниципального округа. Угроза цунами не объявлялась. Всего привлекались 24 оперативные группы пожарно-спасательных подразделений в составе 106 человек и 24 единиц техники. По результатам обследования жертв и разрушения не обнаружено, аварий на объектах энергетики и водоснабжения не зафиксировано», — доложил Роман Василевский.

Сегодня также будут обследованы все объекты социального назначения внутри, это, в первую очередь, школы и при необходимости будут проведены восстановительные работы до начала учебного года. Также на интернет-ресурсах будут обновлены памятки с правилами поведения во время подземных толчков.

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