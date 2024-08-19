На Камчатке наблюдают снижение интенсивности афтершокового процесса

На Камчатке состоялось внеочередное заседание Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС). Рассмотрено развитие сейсмического процесса в очаговой зоне сильного землетрясения вблизи Шипунского полуострова (17 августа, MW = 6.9, ML = 7.1). После первичной обработки анкет и опубликованных материалов о последствиях землетрясения отмечается, что интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском не превышала 6 баллов. Это несколько ниже, чем предварительные оценки по инструментальным наблюдениям.

Учёные сообщают следующее:

1. продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250;

2. афтершоковая последовательность соответствует закону Омори (закон убывания афтершоков со временем);

3. механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке;

4. размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что при оценке сейсмической обстановки следует придерживаться сценария, в соответствии с которым в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса. При этом в очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой M ~ 6, которые могут вызвать в Петропавловске-Камчатском ощущения интенсивностью до 5 баллов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», после мощного утреннего землетрясения в воскресенье губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил срочно расселить аварийные дома, где есть риски обрушения.