Губернатор Камчатки назвал ситуацию с давкой во время раздачи бесплатной рыбы безобразной

На оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов поднял тему недавней ситуации, сложившейся в ходе раздачи бесплатной рыбы на улице Войцешека в Петропавловске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«То, каким образом раздавалась бесплатная рыба в краевой столице, является полнейшим безобразием и это недопустимо. Нельзя портить благое дело тем, что мы не можем нормально организовать процедуру ее раздачи. Изначально проект по доступной рыбе создавался, чтобы цивилизовано и правильно предоставлять водные биоресурсы нашим гражданам. Это очень чувствительный вопрос и подобного рода ситуации абсолютно недопустимы. Прошу минрыбхоз Камчатского края и ответственных за взаимодействие с краевыми организациями провести работу над ошибками и в дальнейшем работать организованно и максимально цивилизованно», – сказал глава региона.

Раздача состоялась у дома № 21 по улице Войцешека в Петропавловске. Рыбу грузовиками доставляли из поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района. В связи с аварией на линии связи, оформление необходимых сопроводительных документов прошло с опозданием и машина выехала с задержкой.

Добавим, что путина текущего года проходит в сложной промысловой обстановке. Прогноз подходов лососей был небольшим (167 тыс. тонн на всю Камчатку), а фактические подходы оказались ещё меньше прогнозируемых. Ожидаемый вылов текущего года оценивается в пределах 120 тыс. тонн.

По итогам рыболовства этого года, многие предприятия зафиксируют убытки. Несмотря на это рыбаки Камчатки продолжают оказывать поддержку социальным проектам региона. В том числе планируется обеспечение социального проекта «Камчатская рыба» замороженной горбушей улова текущего года в объеме 140 тонн.

С местами продажи и ассортиментом рыбной продукции можно ознакомиться на информационных страницах проекта.

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