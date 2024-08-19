Самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградили на Камчатке

На Камчатке наградили участников массового восхождения на Авачинский вулкан. Награждение состоялось у подножия исполина. Победителей определили в четырёх номинациях.

Звание «Самый быстрый среди мужчин» получил Александр Фесенко, его время 01:53:22. «Самой быстрой среди женщин» стала Инна Любшина, её время составило 02:08:28. Самой юной покорительницей вершины стала семилетняя Александра Косьянова. Самыми старшими - семейная пара Юрий и Анна Клюевы в возрасте шестидесяти четырёх лет.

«Поздравляем победителей и призываем всех, кто принял участие продолжать в том же духе в следующие годы. Точные результаты своего прохождение можно будет увидеть на сайте visitkamchatka.ru в ближайшее время», — рассказал директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлёв.

Для всех гостей Дня вулкана была организована программа, включая мастер-классы, викторину, конкурс детского рисунка, экскурсия на экструзию Верблюд. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Ежегодно День вулкана проводится в рамках праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае» с 2008 года.

Фоторепортаж со склонов Авачинского вулкана от фотографа ИА «Камчатка» Виктора Гуменюка смотрите здесь.