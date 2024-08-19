Семь причин возникновения онкологических заболеваний у человека — врачи рассказывают

Злокачественные опухолевые процессы относятся к категории хронических неинфекционных, так как характеризуются длительным течением и развиваются под воздействием различных факторов (генетика, образ жизни, экологическая обстановка, особенности физиологии).

«Существуют семь основных факторов риска. Это курение, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение. Исключение этих факторов существенно снижает вероятность болезни», — сообщили в Камчатском онкологическом диспансере.

Специалисты советуют жителям Камчатки узнать свои показатели здоровья и вовремя их корректировать

«Важно знать и уметь вовремя скорректировать основные показатели своего здоровья (уровень холестерина, глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела и т.д.). Нужно грамотно и ответственно выстраивать свой рацион, уделять время умеренной физической активности», — отметили в онкодиспансере.

Конкретные, индивидуальные рекомендации дает врач после проведения необходимых обследований. Это не занимает много времени, но имеет огромное значение для вашего здоровья, говорят онкологи и не устают повторять о важности профилактических осмотров и диспансеризации. Рак - не приговор, если он вовремя обнаружен.

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