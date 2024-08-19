Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области идёт на Камчатке

В Камчатском крае организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших в следствии атаки ВСУ на мирных жителей. На сегодня собрано около 8 тонн гуманитарки - это продукты, предметы личной гигиены, медицинские изделия и личные вещи.

«Для помощи объединилась вся страна и наш Камчатский край не остается в стороне. С прошлой недели на территории региона организована работа по сбору гуманитарного груза в адрес пострадавших жителей Курской области. Совместная работа ведется с компанией "Аэрофлот", которая осуществляет доставку на безвозмездной основе», — сказала министр по делам молодежи Камчатского края Виктория Ариарти.

Единым центром сбора гуманитарной помощи в Камчатском крае определен Дворец Молодежи, который расположен по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова 24. Также пункты сбора работают во всех муниципальных образованиях региона – их перечень можно найти на сайте правительства и на сайтах муниципальных образований. Телефон для связи: +7-989-228-13-74.

«Большое количество беженцев и переселенцев пострадало. Со стороны Камчатского края обязательно требуется оказать посильную помощь нашим согражданам в максимально сжатые сроки. Хочу призвать вас, коллеги, лично принять в этом участие - перечислить однодневную заработную плату в "Красный Крест". В нашем регионе уже организована работа по сбору и отправке гуманитарной помощи пострадавшим. Мы не должны остаться в стороне, мы обязаны участвовать в этом», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона также поручил министерствам по делам молодежи и рыбного хозяйства отработать вопрос предоставления продуктов длительного хранения совместно.