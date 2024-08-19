Единый стандарт оказания мер поддержки участникам СВО собираются внедрить на Камчатке

Глава Камчатки поручил внедрить единый стандарт оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Документ, регламентирующий порядок оказания мер поддержки участникам спецоперации, находятся на подписании у председателя правительства Камчатского края. Владимир Солодов также поручил перевести все услуги в проактивный и цифровой формат, в том числе, чтобы они были доступны на портале Госуслуг.

«Проводится большая работа по внедрению и реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Мы это видим по динамике обращений, по работе филиала фонда “Защитники Отечества”. К сожалению, несмотря на большую информационную работу, не все семьи знают о положенных им мерах поддержки. Нам необходимо систематизировать работу в виде стандарта оказания помощи. Прошу оперативно выполнить разработку единого стандарта оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей, перевести их в электронный формат взаимодействия и сдать официальные документы. Нашим следующим шагом станет проактивный механизм оказания данной помощи», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По словам руководителя администрации губернатора Сергея Меркулова, внедрение стандарта оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей станет якорным документом для всех вовлечённых как на региональном, так на муниципальном уровне, а также на базе филиала фонда «Защитники Отечества».

«На повестке у нас стоял вопрос о том, на какой цифровой площадке данный стандарт будет систематизироваться и размещаться. Важно, чтобы люди могли в удобном для себя формате получать меры поддержки, положенные определённой категории граждан. Сегодня решено, что базироваться всё будет на едином портале Госуслуг. Нами ведется работа, чтобы все меры поддержки были туда внесены», – сказал руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.

За время проведения специальной военной операции приняты различные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и другие. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

На региональном уровне по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова введены дополнительные меры поддержки, в том числе бесплатное горячее питание в школах, отдых в оздоровительных лагерях для детей участников спецоперации.

Напомним, получить подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей можно в Едином кол-центре Камчатского края по номеру телефона 8-800-141-0000.

Также граждане могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номеру телефона Фонда 8 (4152) 20-15-56.