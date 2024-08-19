Корякский и Авачинский вулканы на Камчатке покрылись снегом

В Камчатском крае выпал первый снег на вулканах Корякском и Авачинском вблизи Петропавловска. Это один из первый признаков грядущей осени, считают жители города. В целом август — это привычное время для первого снега на «домашних» вулканах. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в «Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Сейчас оценить обстановку на вулканах вблизи Петропавловска не позволяет плотная облачность. С севера к берегам Камчатки подошёл холодный фронт. В связи с затоком холода в тыл вторичного холодного фронта в Тигильском, Мильковском, Быстринском и на западе Елизовского района местами отмечались заморозки. Они достигли опасного явления - 2 градуса. Есть данные, что подмёрзла ботва картофеля. Но в данный момент ущерб ещё оценивается. В горных и предгорных районах были осадки в виде дождя и мокрого снега», - рассказала нашему корреспонденту ведущий синоптик «Камчатгидрометцентра» Ольга Налимова.

По мнению камчатских синоптиков, снежная шапка на вулканах может растаять, если сентябрь будет тёплым.