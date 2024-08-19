Появлению злокачественных раковых опухолей предшествует предраковое состояние, которое можно своевременно диагностировать и, назначив необходимое лечение, избежать развития онкологии

Диагностировать онкологические заболевания можно с помощью регулярных профилактических осмотров и диспансеризации, напомнили в Камчатском Центре общественного здоровья.

Вместе с тем медики убеждены, что лучшей профилактикой заболеваний является ведение здорового образа жизни, а именно:

1. Отказ от вредных привычек;

2. Приверженность правильному питанию;

3. Поддержание массы тела и борьба с ожирением;

4. Регулярные физические нагрузки.

Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет провести наиболее

эффективное лечение и сохранить качество жизни.

«Многие факторы риска относятся к поведенческим и могут быть скорректированы. Так, например, курение – это поведенческий фактор риска онкологических заболеваний. Можно посмотреть статистику, например, легочной и желудочной онкологии у курильщиков, чтобы раз и навсегда захотеть избавиться от вредной привычки», — отметили в Центре.