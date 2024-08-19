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  4. Появлению злокачественных раковых опухолей предшествует предраковое состояние, которое можно своевременно диагностировать и, назначив необходимое лечение, избежать развития онкологии

Появлению злокачественных раковых опухолей предшествует предраковое состояние, которое можно своевременно диагностировать и, назначив необходимое лечение, избежать развития онкологии

17:36
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Появлению злокачественных раковых опухолей предшествует предраковое состояние, которое можно своевременно диагностировать и, назначив необходимое лечение, избежать развития онкологии

Диагностировать онкологические заболевания можно с помощью регулярных профилактических осмотров и диспансеризации, напомнили в Камчатском Центре общественного здоровья.

Вместе с тем медики убеждены, что лучшей профилактикой заболеваний является ведение здорового образа жизни, а именно:

1. Отказ от вредных привычек;
2. Приверженность правильному питанию;
3. Поддержание массы тела и борьба с ожирением;
4. Регулярные физические нагрузки.

Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет провести наиболее
эффективное лечение и сохранить качество жизни.

«Многие факторы риска относятся к поведенческим и могут быть скорректированы. Так, например, курение – это поведенческий фактор риска онкологических заболеваний. Можно посмотреть статистику, например, легочной и желудочной онкологии у курильщиков, чтобы раз и навсегда захотеть избавиться от вредной привычки», — отметили в Центре.

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