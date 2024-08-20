12 турбин и 6 котлоагрегатов отремонтировали на Камчатке

В Камчатском крае энергетики проводят масштабные ремонтные работы на своих объектах к предстоящему отопительному сезону. Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) должны завершить подготовку энергосистемы к середине октября.

Работы начались в июне, как только был закончен отопительный сезон. За прошедшие 1,5 месяца уже выполнен ремонт 12 турбин, 12 генераторов и шести котлоагрегатов. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе «Камчатскэнерго». Там добавили, что на электросетевых объектах отремонтировано 62,4 километра электрических сетей, расчищено и расширено более 200 гектаров просеки вблизи воздушных линий электроперадачи. Также завершен ремонт двух высоковольтных трансформаторов.

Отремонтировано 1,2 километра собственных тепловых магистралей первого контура (ТМ-1,2,3). На арендованном и находящемся в концессии имуществе Петропавловска-Камчатского и муниципальных образований произведены следующие работы: отремонтировано 4,52 километра тепловых сетей, отремонтировано девять котлов на котельных.

На сентябрь запланированы противоаварийные тренировки по отработке действий при технологических нарушениях в сложных климатических условиях, а также совместные учения с представителями МЧС России и администраций муниципальных образований по отработке взаимодействия при ликвидации возможных ЧС.

О котлах, не похожих на котлы, радужных красках и работе на 150-метровой высоте читайте и смотрите в фоторепортаже о ТЭЦ-2 в Петропавловске «Тёплая компания ТЭЦ-2».