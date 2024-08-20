Камчатка традиционно представит туристический потенциал на ВЭФ-2024

В правительстве Камчатского края рассказали, что регион активно готовится к ВЭФ-2024. Особенное место в презентации займет туристическая отрасль полуострова.

«Наш павильон на сегодня находится в высокой степени готовности. Вход в камчатский павильон будет оформлен в стиле нашего нового аэропорта, и все посетители, как и в прошлом году, смогут в режиме онлайн приобрести авиабилеты на Камчатку, путевки и пообщаться с представителями туристических компаний, узнать больше о Камчатке и выбрать себе подходящий тур», - рассказала ИА «Камчатка, заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

В первые дни экономического форума Камчатка представит «День Сокола» и «Молодежный форум» а также примет активное участие на площадке «Улицы Дальнего Востока», где все дальневосточные регионы России представляют инвестиционный потенциал и достижения.

ВЭФ – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева.

Форум учрежден Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.