Как проявляется онкологическая патология легких — рассказывают врачи

Рак легких - это коварное заболевание, так как в целом его симптоматика не специфична, такие же симптомы могут быть и у других болезней.

Однако есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание:

- изменение характера кашля - например, он был сухим, а стал влажным и со странной мокротой;

- кровь в кашле – это повод для срочного обращения к врачу;

- постоянное чувство усталости тоже может говорить о раке легкого.



Такие же симптомы могут говорить и о других заболеваниях, поэтому диагностировать себя самостоятельно или с помощью интернета весьма опасно, говорят онкологи. Выяснить причину может только врач после проведения необходимых исследований.