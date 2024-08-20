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  4. Как проявляется онкологическая патология легких — рассказывают врачи

Как проявляется онкологическая патология легких — рассказывают врачи

12:25
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Как проявляется онкологическая патология легких — рассказывают врачи

Рак легких - это коварное заболевание, так как в целом его симптоматика не специфична, такие же симптомы могут быть и у других болезней.

Однако есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание:
- изменение характера кашля - например, он был сухим, а стал влажным и со странной мокротой;
- кровь в кашле – это повод для срочного обращения к врачу;
- постоянное чувство усталости тоже может говорить о раке легкого.

Такие же симптомы могут говорить и о других заболеваниях, поэтому диагностировать себя самостоятельно или с помощью интернета весьма опасно, говорят онкологи. Выяснить причину может только врач после проведения необходимых исследований. 

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