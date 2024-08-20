Центр «Воин» в детском лагере «Альбатрос» посетил губернатор Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов побывал в детском оздоровительном лагере «Альбатрос» где оценил работу центра «Воин», сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Здесь подросткам дают знания по начальной военной подготовке (НВП) и работают с программой нравственно- патриотического воспитания.

«Это очень важная инициатива, которая запущена на Камчатке в пилотном для страны режиме. Ребята проходят обучение и в течение учебного года, а сейчас – в формате выездных смен. Хорошо, что участвуют дети из разных районов. В целом, хочу поблагодарить за организацию. Считаю, что профессионализм инструкторов центра “Воин” позволяет проводить очень качественную подготовку. Знания такого уровня давались в советское время на уроках начальной военной подготовки. Удалось вовлечь в военно-патриотическое воспитание большое количество наших ребят. Мы продолжим эту практику», – сказал Владимир Солодов.

Губернатор поручил муниципалам провести информационную кампанию о существовании такой формы обучения и воспитания.

В Камчатском крае филиал Центра «Воин» открыт 16 апреля 2024 года , как итог выполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Инициатива связана с возрождением в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и нравственно-патриотического воспитания молодежи. Обучение было организовано в двух школах в Елизове, а с нового учебного года заработают шесть площадок. Программа обучения рассчитана на 144 академических часа. Центр работает не только в учебное время, но и во время летних лагерных смен. В этом году обучающая программа была реализована на базе детского лагеря «Альбатрос» в течение 4 смен (каждая по 21 день). С подростками работают инструкторы, прошедшие специальную подготовку в Тюменском государственном университете. Закрепляют полученные знания, умения и навыки на итоговой военно-спортивной игре «Зарница».

Центр «Воин» взаимодействует региональным отделением «Движение первых», Российским Союзом боевых искусств, Росгвардией, Центром кинологической службы, Пограничным Управлением, Фондом «Защитники Отечества». Путевка предоставляется бесплатно, установленный возрастной ценз от 14 до 17 лет. Курсантам, прошедшим обучение, выдаются сертификаты Центра «Воин».

В правительстве Камчатского края прорабатывается вопрос получения курсантами Центра дополнительных баллов при поступлении в краевые организации среднего профессионального и высшего образования, начиная с 2025 года .