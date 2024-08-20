«Молодежный меняльник» проведут осенью на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском 8 сентября проведут «Молодежный меняльник». Это встреча, где можно не просто обменять нужные вещи, но и завести новых знакомых по интересам.

«Собирается молодежь, это подростки и студенты, общается, дарит вещам вторую жизнь. Обычно такое мероприятие проводится на природе, но мы будем в помещении. Также будет среди партнёров студия "Чердак". Они рисуют манги, проводят мастер-классы по плетению браслетов. Главное правило "меняльника" – никаких денег, только честный и равноценный обмен. Не приносите вещи, с которыми вам будет жаль расстаться. Вещи могут быть не новыми, но они не должны быть испорченными или выходящими за рамки законов. Не забудь придумать себе прозвище и прихватить с собой плед», – рассказали корреспонденту информагентства «Камчатка» во Дворце молодежи.

Можно принести любой хэндмэйд, бижутерию, аксессуары, наклейки, значки и брелоки, фигурки и мягкие игрушки, книги, комиксы, манги, аромасвечи и все, что нравится подросткам.

Начло в 13:00. Для участия необходима регистрация https://forms.yandex.ru/cloud/66b94802c417f34ac5b70beb/