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  4. Если вы столкнулись с онкологической патологией легких — советы медиков

Если вы столкнулись с онкологической патологией легких — советы медиков

14:40
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Если вы столкнулись с онкологической патологией легких — советы медиков

Для пациентов, которые прошли хирургическое лечение, и тем, кто ни разу не сталкивался с онкологической патологией, онкологи дают одинаковые рекомендации.

Первая зависит от осознанности самого человека и требует внимательного отношения к своему здоровью: образ жизни, сбалансированное питание, регулярные медосмотры.

Если человек уже столкнулся с патологией, крайне важно выполнять рекомендации врача по динамическому наблюдению, то есть не реже одного раза в год проходить рентгенографию органов грудной клетки в двух проекциях и не игнорировать ежегодную диспансеризацию.

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