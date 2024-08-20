Если вы столкнулись с онкологической патологией легких — советы медиков

Для пациентов, которые прошли хирургическое лечение, и тем, кто ни разу не сталкивался с онкологической патологией, онкологи дают одинаковые рекомендации.

Первая зависит от осознанности самого человека и требует внимательного отношения к своему здоровью: образ жизни, сбалансированное питание, регулярные медосмотры.



Если человек уже столкнулся с патологией, крайне важно выполнять рекомендации врача по динамическому наблюдению, то есть не реже одного раза в год проходить рентгенографию органов грудной клетки в двух проекциях и не игнорировать ежегодную диспансеризацию.