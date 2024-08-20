Резервный канал связи будет работать в автоматическом режиме на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил министерству цифрового развития региона обеспечить надёжность связи и провести профилактическую работу по недопустимости сбоя цифровых коммуникаций. Сейчас в регионе идёт отладка резервного канала связи, который создан по поручению главы региона. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», резерв был испытан в день аварии, 13 августа, благодаря чему телефонная связь и интернет были восстановлены за три часа, при том что ремонтные работы длились около десяти часов. С 1 сентября резервный канал будет работать в автоматическом режиме.

«Важно, чтобы с сентября надёжность связи была обеспечена. Дополнительно попрошу министерство цифрового развития провести работу с представителями ремонтных и строительных организаций по предупреждению и недопущению несанкционированных действий. Из-за безалаберности подрядных организаций у нас второй раз за год произошли серьёзные перебои жизнеобеспечения Камчатского края и Чукотского автономного округа. Это недопустимо. Должна быть соответствующая ответственность, допускающих это подрядных организаций», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По словам министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселёва три часа на восстановление связи в регионе потребовалось для доставки бригады на место аварии и задействования резервного кабеля. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«На прошлой неделе мы зафиксировали пропадание основного глобального выхода в сеть Интернет. Связано это было с проведением несанкционированных работ в районе поселка Сокоч. Была сформирована бригада, которая в течение 40 минут выдвинулась на место аварии. Это было возможно за счёт того, что с операторами связи предварительно мы разработали соответствующий регламент работы. Он был отработал чётко. Мы были друг с другом на связи и максимально оперативно информацию получали. Восстановление затянулось на три часа. В том числе восстановление основного магистрального кабеля велось до вечера, но добиться такого промежутка простоя за счёт того, что мы уже сделали три резервные вставки между кабелями операторов большой тройки и Ростелекома. У нас сейчас основная магистраль по территории Камчатки зарезервирована и в конце августа запланированы большие работы по введению резерва в боевой режим», - сообщил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселёв.

Министр добавил, что с конца августа начнётся ввод в эксплуатацию трёх резервных кабельных вставок с запуском оборудования, чтобы при повторных ситуациях на восстановление связи требовалось не более десяти минут. Также будет работать дежурство на постоянном режиме по недопущению сбоя связи.

Напомним, 13 августа 2024 года Камчатка на несколько часов осталась без оптоволоконной связи, а также наблюдались перебои с мобильной связью. Это было связано с несанкционированными земляными работами.