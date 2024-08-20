Традиционное Августовское совещание педагогов началось на Камчатке

На Камчатке начались традиционные Августовские чтения работников образования края. Масштабный форум педагогов пройдет 20-21 августа. Перед началом, участников и гостей пленарного заседания поприветствовал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Развитие образования всегда остается в фокусе внимания правительства Камчатского края, поскольку забота о будущем поколении – самые надёжные, умные и благородные инвестиции. В зоне приоритетных направлений — вопросы воспитания детей. В России 2024 год объявлен Президентом Годом семьи. Успешное решений задач воспитания возможно только при условии эффективного взаимодействия семьи и школы. Поэтому очень важно актуализировать работу с родителями, искать новые формы работы с семьями обучающихся, вовлекать их в совместные с детьми мероприятия, проводить информационно-просветительскую работу на всех уровнях образования», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На совещании запланировано проведение 13 тематических площадок, которые объединят в очном и онлайн форматах более 1000 педагогических работников. Будет организована трансляция в прямом эфире и все желающие могут присоединится к просмотру.

В этом году для педагогических работников предусмотрено проведение культурной программы, организованной Камчатским театром кукол и Камчатским театр драмы и комедии. Педагогам будут представлены променад-спектакль «Петропавловская оборона 1854 года», спектакль «Пушкин. Египетские ночи» и литературный моноспектакль «Есенин. Без вранья». Такая форма будет предложена впервые в истории Августовских совещаний.

«Символично, что 2023 год - Год педагога и наставника дал эстафету 2024 году — Году семьи. Для всех нас этот год тоже особенный, поскольку система воспитания подрастающего поколения базируется, в том числе и на принципах сохранения и защиты традиционных семейных ценностей. Ключевыми в этот год становятся мероприятия, направленные, во-первых, на формирование у детей и подростков позитивного отношения к созданию семьи. Важным шагом в этом контексте является введение с 1 сентября этого года предмета “Семьеведение” для обучающихся старших классов. Занятия будут проводиться раз в неделю в рамках “Разговоров о важном”, в формате внеурочной деятельности», — сказала министр образования Камчатского края Александра Короткова.

Также в регионе была разработана рабочая программа для учащихся 10-11 классов «Школа семейной жизни». Она апробирована в 5 образовательных организациях. В октябре в издательстве Камчатского ИРО выйдет учебно-методическое пособие,

Кураторами площадок Августовского совещания выступают представители министерства образования Камчатского края, модераторами – специалисты Камчатского ИРО, Камчатского психолого-педагогического центра системы образования, управления образования Петропавловска-Камчатского, приглашенные эксперты.