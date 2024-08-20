Советы для сохранения здоровья от академика Амосова

Для здоровья необходимы четыре условия: физнагрузки, ограничения в питании, закаливание, время и умение отдыхать, считал Николай Амосов. Его цитаты о здоровом образе жизни не устаревают. Их смело можно брать за руководство к действию и смене привычек.

- В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, иногда от неразумности.

- Не надейтесь на медицину. Она неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека здоровым. Пока она даже не может научить человека, как стать здоровым.

- Чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем. К счастью, человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти всегда. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней.

- Величина любых усилий определяется мотивами, мотивы - значимостью цели, временем и вероятностью ее достижения. И еще характером! Здоровье, как важная цель, встает перед человеком, когда смерть становится близкой реальностью. Однако слабого человека даже призрак смерти не может надолго напугать: он свыкается с мыслью о ней, сдается и покорно идет к концу.

- Для здоровья необходимы четыре условия: физнагрузки, ограничения в питании, закаливание, время и умение отдыхать. И пятое - счастливая жизнь! Без первых условий она здоровья не обеспечивает, но без ощущения счастья трудно найти стимулы для усилий, чтобы напрягаться и голодать.

- Природа милостива: достаточно 20–30 минут физкультуры в день, но такой, чтобы задохнуться, вспотеть и чтобы пульс участился вдвое. Если это время удвоить, то будет вообще отлично.

- Нужно ограничивать себя в пище. Поддерживайте вес, рост (в см) минус как минимум 100.

- Уметь расслабляться - наука, но к ней нужен еще и характер.