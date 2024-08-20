Один миллион рублей выплатят камчатским семьям с третьим ребенком рожденным в 2024 году

Камчатский край стал одним из восьми регионов ДФО, на который распространилась новая мера поддержки, связанная с расширением программы «миллион за третьего ребёнка», сообщили ИА «Камчатка» в администрации края.

«Я скоро стану многодетной мамой и считаю, что это хорошая программа по повышению рождаемости. Многих останавливает от рождения детей именно наличие своего собственного жилья. Данная мера поддержки многодетным семьям поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и смотивировать на пополнение. Я надеюсь, что когда наша семья станет полноценно многодетной, то мы обязательно воспользуемся данной программой. В нашем регионе есть разные социальные меры поддержки, я считаю, что они достаточные. После рождения третьего ребенка, региональный материнский капитал я также направлю на погашение действующей ипотеки», — поделилась эмоциями жительница краевой столицы.

Поручение по расширению пилотного проекта на субъекты Дальневосточного Федерального округа дал Президент России по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, которая состоялась в январе 2024 года.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ряд регионов Дальнего Востока в этом году вступают в пилотный проект по финансированию компенсации стоимости ипотеки и расходов на неё в размере до одного миллиона рублей. Такой проект был запущен в Приморском крае в 2023 году и был признан успешным. В связи с этим, с 2024 года ряд регионов Дальнего Востока также присоединились к проекту. Регионы отбирались по принципу суммарного коэффициента рождаемости третьих детей. В ряде регионов Дальнего Востока этот коэффициент немного ниже, чем среднероссийский. Чтобы заинтересовать и мотивировать семей родить третьего и последующих детей – такая мера поддержки в Камчатском крае ввелась с первого июля. Конечно, такая поддержка многодетных семей по улучшению их жилищных условий позволит ещё больше улучшить показатели рождаемости», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Целевая выплата предоставляется однократно и в отношении только одного ипотечного жилищного кредита. Право на выплату будут иметь семьи, в которых третий ребёнок или последующие дети рождены в период с 1 января 2024 года (в Приморье с 1 января 2023 года) по 31 декабря 2026 года. Готовое или строящееся за счёт ипотечных средств жилье должно располагаться на территории субъекта ДФО, где проживает семья. Полученную в рамках программы выплату семьи могут направить на погашение ранее оформленного ипотечного жилищного кредита (займа), предоставленного:

на покупку новостройки.

на покупку вторичного жилья.

на приобретение или строительство частного дома, в том числе на землях, выделенных по программе «Гектар».

на покупку земельного участка для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, если на нем был построен и зарегистрирован дом.

Для того, чтобы получить предусмотренные законом выплаты, многодетным семьям необходимо подать заявку онлайн через портал «Госуслуги» или лично в офисе банка, выдавшего ипотеку. В течение нескольких дней оператор программы АО «ДОМ.РФ» проверит направленную информацию и документы. После одобрения денежные средства будут перечислены на счёт кредитора, а задолженность по кредиту автоматически уменьшится на размер выплаты.