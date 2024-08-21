Третий молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» открылся на Камчатке

Форум проводится по поручению Президента нашей страны и вот уже в третий раз собирает молодых активистов, рассказали ИА «Камчатка» в правительстве региона.

«Отрадно, что те инициативы, которые были предложены в предыдущие годы, уже реализуются на практике. Это и движение юннатов, которое было возрождено на Камчатке. Это реализация проектов строительства экологических троп. Это разработанные участниками экоуроки, которые теперь проводят в школах. Сегодня на пленарной дискуссии эксперты поделились своими мыслями. И главным выводом стало то, что словосочетание “Россия - страна возможностей” в полной сфере относится к экологии. Возможности сейчас безграничные. Экология в приоритете и у корпораций, и у регионов, и у органов власти федерального уровня. В то же время ощущается нехватка ярких лидеров. И у ребят, которые сегодня здесь собрались, есть уникальный шанс стать такими лидерами, сформировать команды, которые смогут предложить проекты, получить грантовую поддержку в семь миллионов рублей только по линии Росмолодежи, и воплотить их на практике», — сказал Владимир Солодов.

Форум «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке идёт на территории круглогодичного молодёжного образовательного центра «Экосистема». Будут работать две смены. Участники первой — 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов России и из 18 стран мира в возрасте от 14 до 35 лет.

«В форуме участвую второй год. О нем я узнала когда зашла на сайт Росмолодежи и увидела, что на Камчатке проводят форум, который специализируется на моей профессии. Я подала заявку и прошла. В прошлом году мы разрабатывали проекты, которые вошли в сборники и нашли практическое применение», — поделилась Анна Дубницкая, участница форума из Тюмени.

«Я считаю, что такие мероприятия необходимы для всей России и для молодежи, главное – это сплочение, это внедрение экологических навыков и экологических привычек в нашей стране. На форуме мы можем сплотиться, познакомиться, найти общие темы и разработать экологические проекты, которые могут в будущем улучшить экологическую ситуацию в нашей стране», — сказала Дарья Лемякина из Новосибирска.

«Экология — это очень важная сфера, которую нужно освещать, которой нужно заниматься и нужно вовлекать гораздо большее число людей. Как раз такие форумы собирают единомышленников, которые могут решать такие проблемы вместе. Это конечно же общение, когда молодежь из многих разных регионов нашей необъятной страны объединяется вместе, рождается синергия, которая может решить все задачи. И на самом деле это очень здорово», — сказал Александр Миншунин из Калининграда.

Центр «Экосистема» — круглогодичный молодёжный экологический центр созданный при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Центр является площадкой постоянно действующей образовательной среды и центром практики для молодых экологов и широкой молодёжной аудитории, заинтересованной в сфере экологии, охраны окружающей среды. Организаторами Всероссийского молодёжного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Генеральным партнёром форума – Госкорпорация «Росатом». Официальными спонсорами – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», Газпромбанк (АО), ПАО «СИБУР Холдинг». Официальными партнёрами – Движение Первых, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Фонд Мельниченко.