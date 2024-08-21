Ирина Яровая: Камчатка - удивительный край, который дает ощущение полноты чувств за сохраненную удивительную природу

Форум «Экосистема. Заповедный край» — это мероприятие общероссийского масштаба, оно объединяет молодых людей, которым интересна сфера экологии и сохранение окружающей среды. На Камчатке он проводится в третий раз.

«Мы очень рады тому, что по поручению Президента именно Камчатка получила постоянное место прописки для молодежного экологического форума России. У вас есть уникальный шанс и уникальная возможность увидеть прекрасный мир Камчатки. Который уникален тем, что это не только вулканы, океан, удивительные животные и растения. Это удивительные люди, это Институт вулканологии и изучение недр. Это возможность совершенно удивительным образом соединить все то многообразие природы, которое существует в вашем мировоззрении. И, конечно, это возможность почувствовать масштаб нашей великой прекрасной страны. Это возможность понять, какие особые знания вам стоит получить в будущем для того, чтобы соединить свою судьбу, свою жизненную перспективу, свою будущую профессию, не просто с вопросами экологии, а, быть может даже с жизнью и судьбой Камчатки. В любом случае выбрать то дело жизни, которое позволит вам быть сопричастными к успеху нашей страны», — поприветствовала участников форума Ирина Яровая.

Отметим, На площадках форума разрабатываются уникальные практические решения, которые помогают решать актуальные проблемы экологических направлений.

«От всего сердца желаю вам очень содержательного диалога. Новых открытий, новых знаний и новых перспектив и возможностей. Камчатка – тот удивительный край, который навсегда дает ощущение полноты чувств, любви и благодарности старшим поколениям за прекрасную страну и сохраненную удивительную природу, созданные огромные блага для успеха и развития нашей страны. В добрый час!», — заключила Ирина Яровая.

Напомним, Камчатка третий год подряд становится центром притяжения для молодых экологов, учёных и активистов со всей России. Впервые форум прошёл в 2022 году. Тогда в рамках рабочей поездки на Камчатку Президент Владимир Путин встретился с участниками форума, на площадках были затронуты важные темы по сохранению и защите окружающей среды. И по поручению главы государства Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» стал проводиться на Камчатке ежегодно.

В этом году форум проходит на полуострове с 19 по 25 августа. Именно в эти дни 300 молодых людей из России и дружественных стран будут вносить свой вклад в решение экологических задач и вдохновляться красотой и богатством заповедного края.