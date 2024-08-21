Деловая программа ВЭФ-2024 во Владивостоке содержит около 100 мероприятий

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике», сообщает официальны сайт.

«Россия продолжает разворот на Восток. Это требует строительства новых железных и автомобильных дорог, энергетических мощностей, дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Залогом опережающего развития Дальнего Востока является поддержка Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом. Для Дальневосточного федерального округа разработаны уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах, дальневосточная ипотека и гектар. По поручению Президента начался масштабный проект реновации 25 дальневосточных городов. Многие их этих мер поддержки обсуждались и разрабатывались на Восточном экономическом форуме. И сам ВЭФ стал одним из инструментов развития дальневосточного макрорегиона. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ. Сегодня мир проходит сложный этап развития, формируется новая структура международных отношений. Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Мы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

В программу Восточного экономического форума также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН. В первый день Восточного экономического форума состоится второй Международный форум «День сокола», который представит Камчатка. Помимо этого, пройдут Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также молодежная программа Дня будущего. Регионы Дальнего Востока 3–8 сентября по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока».

Камчатка также представит обширную программу, рассказали в администрации края.

«Наша главная цель на Восточном экономическом форуме – это рассказать о Камчатке, повысить уровень информированности о том, как развивается Камчатка, о том, какая она притягательная для жизни, для путешествий, для работы и инвестиций», — сказала Юлия Морозова, заместитель председателя правительства Камчатского края.

ВЭФ-2024 – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева.

Форум учрежден Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.