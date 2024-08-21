Подъем пепла со склона вулкана Шивелуч зафиксировали на Камчатке

Утром 21 августа был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла с южного склона вулкана Шивелуч на высоту до 3000 метров при высоте самого исполина — 3283 метра, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения. «Камчатка»

«Пепловый шлейф распространился на 80 километров в востоко-юго-восточном направлении от вулкана. На его пути находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберёгово Усть-Камчатского муниципального

района. Там не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла», – добавили в ведомстве.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям и гостям края, что при вдыхании пепла и попадании его в лёгкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу