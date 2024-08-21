Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Что делать, если в легочной системе обнаружен очаг онкологического заболевания

Что делать, если в легочной системе обнаружен очаг онкологического заболевания

12:25
36
Что делать, если в легочной системе обнаружен очаг онкологического заболевания

Если при рентгенологическом обследовании у пациента обнаружили патологическое образование в легком, которое при описании может обозначаться как тенеобразование, затемнение, очаг, очаг консолидации, опухоль, игнорировать эту информацию нельзя.

Таким образом могут проявляться около сотни заболеваний, но основные из них, это: рак легкого; метастазы в легких; туберкулема; очаговая пневмония;
участок пневмофиброза.

Обязательно необходимо проконсультироваться у онколога или пульмонолога. Диагноз может выставить только врач клиницист, но не врач лучевой диагностики. Любое заболевание легче и надежнее лечить в начальной стадии. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
 Курение – причина более 20-ти онкологических заболеваний
Семь причин возникновения онкологических заболеваний у человека — врачи рассказывают
Что делать для предотвращения пожаров и ожогов – врачи Камчатского края
Врачи Камчатки рассказали, что делать, если чешутся руки на холоде
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.