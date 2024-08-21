Что делать, если в легочной системе обнаружен очаг онкологического заболевания

Если при рентгенологическом обследовании у пациента обнаружили патологическое образование в легком, которое при описании может обозначаться как тенеобразование, затемнение, очаг, очаг консолидации, опухоль, игнорировать эту информацию нельзя.

Таким образом могут проявляться около сотни заболеваний, но основные из них, это: рак легкого; метастазы в легких; туберкулема; очаговая пневмония;

участок пневмофиброза.



Обязательно необходимо проконсультироваться у онколога или пульмонолога. Диагноз может выставить только врач клиницист, но не врач лучевой диагностики. Любое заболевание легче и надежнее лечить в начальной стадии.