12 тысяч тонн крабов поймали у берегов Камчатки

На Камчатке представили обзор промысловой обстановки по состоянию на 18 августа 2024 года. По данным Северо-Восточного территориального управления федерального агентства по рыболовству, уровень освоения квот пользователями Камчатского края и Чукотского АО (промышленные, в том числе прибрежные) составляет 71,8 %. Вылов «квотируемых» объектов промысла составляет 780 319 тонн водных биоресурсов (неделя +12 722 тонны). К показателям 2023 года объём добычи меньше на 47 621 тонну, или 94,2 % к 2023 году.

Основные объекты промысла по объёмам вылова: минтай – 516 990 тонн (доля вылова 66 %); сельдь тихоокеанская – 103 984 тонны (13 %); треска – 41 303 тонны (5 %), кальмар командорский – 41 960 тонн (5 %); камбалы дальневосточные – 32 342 тонны (4 %); навага – 20 978 тонн (3 %); терпуги – 13 446 тонн (2 %). Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

Положительная динамика наблюдается по сельди тихоокеанской – больше на 23 157 тонн, по кальмару командорскому – больше на 15 778 тонн, по наваге – больше на 5 034 тонны, по терпугам – больше на 5 413 тонн, по треске – больше на 2 754 тонны, по окуню морскому – больше на 1 599 тонн.

По информации на 18 августа, суммарный вылов крабов (крабов камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио) в зоне ответственности Управления составляет 12 001 тонну (за неделю + 32 тонны). Из них 11 201 тонна – в рамках инвестквот. Общий объём вылова на 3 093 тонны ниже аналогичных показателей 2023 года (в 2023 году вылов – 15 094 тонны).