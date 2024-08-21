Опытом предоставления социальных услуг поделились с коллегами из ДНР камчатские специалисты

Камчатские специалисты социальной сферы поделились опытом работы с коллегами из Донецкой Народной Республики, сообщили в правительстве региона. Встреча прошла в формате видеоконференции , опытом работы с коллегами из ресурсного центра социальной защиты, администрации города Дебальцево, а также территориального центра социального обслуживания поделились сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения ПКГО.

«Уважаемые коллеги, благодарим вас за содержательную информацию! Особенно ценным для нас оказался ваш опыт по организации работы отделения дневного пребывания. Мы планируем взять на вооружение ваши идеи и методики по организации досуга для наших пациентов. Будем признательны, если вы сможете предоставить нам рабочие материалы: опросники, формы отчётов, программы. Они помогут нам организовать работу на основе вашего успешного опыта», — отметила директор территориального центра социального обслуживания города Дебальцево Елена Луценко.

Материалы, представленные на мероприятии, станут ценным дополнением к методической базе специалистов социальной сферы Камчатского края и Донецкой Народной Республики. Они будут включены в базу знаний «Социальный мост».