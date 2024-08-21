Судебный иск о ненадлежащем содержании собак в приюте утонул в юридической казуистике

В арбитражный суд обратилась «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» , сообщили ве ведомстве. Иск был предъявлен Камчатской региональной общественной организации «Общество помощи животным Доброе сердце». Его сумма составила 775 000 рублей штрафов по муниципальному контракту на оказание услуг по содержанию животных без владельцев, который был заключен в феврале 2023 года на сумму 7 млн. 403 тыс. рублей. Каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, предусматривал штраф в размере 5 000 руб.

«В феврале, апреле и ноябре 2023 года Служба благоустройства проводила проверки приюта, в ходе которых зафиксировано 54 нарушения обязательств по контракту», — говорится в сообщении арбитража.

В иске проверяющие утверждали, что у собак отсутствовал доступ к воде, а в 117 вольерах заполняемость соломой составила менее 30%, очистка от снега крыш вольеров, хозяйственно-бытовых построек, модулей, а также подходов к вольерам выполнялась несвоевременно и еще ряд нарушений.

«В материалы дела в качестве доказательств нарушений, выявленных в ходе проверок, представлены 3 акта с приложением 176 фотоснимков. В свою очередь, в указанных актах отсутствовало указание на проведение в ходе спорных проверок каких-либо фотосъемок, что не позволяет отнести представленные фотографии к данным проверкам. Более того, часть представленных фотографий датирована 07.10.2023 и 25.10.2023, тогда как спорные проверки проведены 17.02.2023, 03.04.2023 и 03.11.2023; другая часть фотографий не содержала дат проведения фотосъемок, в связи с чем снимки не были признаны судом относимыми и допустимыми доказательствами, подтверждающими факты указанных в актах нарушений.Кроме того, согласно акту от 27.02.2023 проверка проводилась в присутствии сотрудника ответчика, однако подпись указанного лица в акте проверки отсутствовала», — пояснили в суде и добавили, что , данные обстоятельства в своей совокупности свидетельствовали о несоблюдении истцом процедуры проведения проверок.

Таким образом, суд решил, что заказчик не подтвердил надлежащими письменными доказательствами установленные недостатки в содержании приюта и В арбитраже заявили об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.