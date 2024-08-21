Расширенное заседание комитетов Законодательного собрания и Думы Петропавловска-Камчатского состоялось в администрации краевой столицы

Совместное заседание провели комитеты краевого Законодательного собрания по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства и Городской Думы Петропавловска- Камчатского по бюджету, финансам и экономике. На мероприятии присутствовали спикер краевого парламента Ирина Унтилова, председатель городской Думы Андрей Лиманов, глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, Уполномоченный по правам ребёнка в Камчатском крае Инесса Койрович, представители профильных министерств Камчатского края и администрации Губернатора, краевые депутаты, депутаты Гордумы, специалисты администрации Петропавловска-Камчатского и сотрудники различных структур.

Открывая совместное заседание, председатель Законодательного Собрания Ирина Унтилова, в частности, сказала:

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями новой парламентской практики –совместного заседания бюджетных комитетов Городской Думы и краевогоЗаконодательного собрания. Мне кажется, идея абсолютно правильная, потому что бюджет – это основа нашей жизни. От того, как он будет наполнен, а самое главное, как он рачительно и эффективно будет израсходован, зависит то, какие будут результаты. Я думаю, что если мы с вами скорректируем цели, объединим ресурсы, обозначим этапы достижения этих целей, то выйдем на те ожидаемые результаты по качеству жизни, которые хотим видеть у нас на Камчатке».

На повестку заседания было вынесено три вопроса – стратегические планы развития Петропавловск-Камчатского городского округа, исполнение бюджета столицы региона за 2023 год и регулирование розничной продажи алкогольной продукции на Камчатке.

Как прокомментировал итоги совещания председатель бюджетного комитета Заксобрания Дмитрий Коростелев, все эти вопросы очень важны как для жителей Петропавловска, так и для жителей всего Камчатского края.

«Первое, что было обсуждено – это стратегические планы развития Петропавловска-Камчатского. Сегодня в отношении административной столицы нашего края приняты беспрецедентные государственные решения – такие, как мастер-план, как государственные программы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, Камчатского края. На них выделяются средства и в этой связи, конечно, было важно свериться по реализации планов, решений и мероприятий», – сказал он.

Глава камчатской столицы Константин Брызгин большое внимание в своём выступлении уделил проектам благоустройства в рамках начала реализации мастер-плана Петропавловска, поддержанного Президентом РФ. Так, значительно преобразится историческая часть города, работы уже ведутся на Набережной, на Култучном озере, в парке на Никольской сопке, проводятся реставрационные работы объектов культурного наследия. Кроме того, первый объект, вошедший в мастер план, – смотровая на ул. Высотная – уже сдан.

По второму вопросу Дмитрий Коростелев подчеркнул, что было важно рассмотреть итоги исполнения бюджета Петропавловска-Камчатского за 2023 год в контексте всей финансовой политики Камчатского края.

«Отмечу, что в 2023 году были и отдельные моменты, и сложности, связанные с реализацией единого налогового счета, который не мог не повлиять на ритмичность исполнения местных бюджетов. Тем не менее, сейчас уже очевидно, что данный инструмент финансовой политики нашего государства состоялся. И те предложения, связанные с дальнейшей реализацией единого налогового счета мы берем в работу при подготовке финансового плана нашего региона и муниципалитетов на 2025 год. Нам было очень важно свериться по данному направлению, с тем чтобы мы не допустили нарушения ритмичности исполнения бюджетной системы в будущем году», – сказал Дмитрий Коростелев.

В рамках обсуждения вопроса о розничной продаже алкогольной продукции в Петропавловске-Камчатском, на заседании была представлена информация от Уполномоченного по правам ребёнка в Камчатском крае Инессы Койрович.

«Эта тема – наиболее дискуссионная. Есть конкретные решения, связанные с дополнительными ограничениями продажи алкоголя в Петропавловске-Камчатском, направленные на определение границ мест продажи и социальных объектов, введение запрета на продажу алкоголя в многоквартирных домах и также ограничения по местам продажи. В частности, мы поддержали предложения министерства экономики Камчатского края о введении запрета на продажу алкоголя в тех зданиях и сооружениях, где расположены государственные и муниципальные учреждения. Поэтому сейчас нас всех ждет работа по приведению в соответствие с теми решениями, что приняты на нашем расширенном заседании, нормативно правовых актов – регионального уровня, и местного самоуправления ПКГО. Наш комитет, как инициатор проведения такого совместного заседания будет отслеживать и контролировать ход реализации принятых решений», – прокомментировал Дмитрий Коростелев.

Председатель бюджетного комитета Заксобрания дал высокую оценку проведенного совместного с Городской Думой совещания.

«Я думаю, что мы и впредь будем работать с коллегами представительных органов Петропавловска-Камчатского и других муниципальных образований, поскольку считаем, что законы должны быть действующими и работать в интересах земляков», – резюмировал он.