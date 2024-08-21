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  4. Рентгендиагностика рака лёгкого — рассказывают медики

Рентгендиагностика рака лёгкого — рассказывают медики

15:35
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Рентгендиагностика рака лёгкого — рассказывают медики

Чаще всего первым исследованием при диагностике пациента с подозрением на рак лёгких являются флюорография или рентгенография.

Снимки, получаемые на рентгене или флюорографии, не могут дать полной информации о происходящих в лёгких изменениях. Если на них обнаружена чёткая очаговая тень, требующая более детального рассмотрения, пациента направляют на компьютерную томографию (КТ).

Рак лёгких, если он имеется, может быть схож на рентгене с проявлениями других заболеваний, например, туберкулёзом, доброкачественной опухолью или пневмонией. Именно поэтому пациента обязательно направляют на дополнительную диагностику.

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