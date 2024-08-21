Камчатка получит льготное финансирование на благоустройства центра Петропавловска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Юрия Трутнева.

Участники заседания президиума приняли ряд значимых для Камчатки решений, одно из которых касалось финансирования благоустройства центральной площади Ленина и общественно-культурного центра у подножия Никольской сопки. Так, Юрий Трутнев одобрил выделение льготного финансирования — синдицированный кредит в объёме 3,8 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда это средства ВЭБ.РФ под 2 % годовых.

«Проект предполагает, что вся площадь станет пешеходной и будет комплексно благоустроена. А общественно-культурный центр будет представлять собой место, можно будет проводить культурные мероприятия. Он станет своеобразным домом культуры для гостей всех возрастов и категорий. Как для наших граждан, так и для туристов, которые приезжают в наш край. Проект уже реализуется – идёт разработка проектно-сметной документации. Со следующего года мы приступим к стройке. Определен надежный партнёр проекта – это АО «Бамтоннельстрой», одна из ведущих строительных компаний России. С таким партнёром у нас нет сомнений, что все работы и задумка, которая обсуждалась с лучшими архитекторами страны, будут выполнены качественно», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что реконструкция краевого центра начнётся в 2025 году и будет увязана с изменением схемы организации дорожного движения как по улице Набережной, которую будут капитально ремонтировать, так и по Озерновской Косе. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в общественно-культурном центре, который появится на берегу Авачинской бухты, разместятся туристическо-информационный центр, уличный амфитеатр, амфитеатр-лекторий, постоянная и временная экспозиция, универсальный зал, малый зал, аудитории и лекторий. В центре будут проводить мастер-классы, ярмарки, выставки, встречи городских сообществ, концерты и другие мероприятия.

Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов. В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки. Здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также реализуют проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, в микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы (после её перебазирования на новое место). Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 – ТЭЦ 2.