В каком возрасте возрастает риск рака легких — медики

Рак легких – это злокачественное новообразование, которое развивается из эпителиальной ткани легких, бронхов, бронхиол и слизистых бронхиальных желез.

В зависимости от места локализации рак легкого подразделяется на центральный и периферический. Правое легкое обычно поражается чаще, чем левое, а верхние доли - чаще, чем нижние.



Приблизительно 15 % больных раком лёгкого никогда не курили или делали это редко. [15] Точная причина развития заболевания у них неизвестна, вероятно оно вызвано генетической предрасположенностью.

Пол также связан с риском рака легких — у мужчин такой риск в три раза выше, чем у женщин.



Риск развития этого вида рака повышается примерно к 50-60 годам, когда возможность появления злокачественной опухоли увеличивается в разы по сравнению с более молодым возрастом.