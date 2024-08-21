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  4. В каком возрасте возрастает риск рака легких — медики

В каком возрасте возрастает риск рака легких — медики

16:35
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В каком возрасте возрастает риск рака легких — медики

Рак легких – это злокачественное новообразование, которое развивается из эпителиальной ткани легких, бронхов, бронхиол и слизистых бронхиальных желез.

В зависимости от места локализации рак легкого подразделяется на центральный и периферический. Правое легкое обычно поражается чаще, чем левое, а верхние доли - чаще, чем нижние.

Приблизительно 15 % больных раком лёгкого никогда не курили или делали это редко. [15] Точная причина развития заболевания у них неизвестна, вероятно оно вызвано генетической предрасположенностью.
Пол также связан с риском рака легких — у мужчин такой риск в три раза выше, чем у женщин.

Риск развития этого вида рака повышается примерно к 50-60 годам, когда возможность появления злокачественной опухоли увеличивается в разы по сравнению с более молодым возрастом. 

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