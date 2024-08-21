Новую детскую площадку устанавливают в посёлке Вулканном на Камчатке

На Камчатке в посёлке Вулканном устанавливают новый детский игровой комплекс «Космос». Подрядчик выполнил работы по демонтажу старой детской площадки, подготовил участок для установки нового комплекса: выровнял площадку, уложил подложку. На завершающем этапе находятся работы по монтажу оборудования, а после его окончания для безопасности и комфорта детей будет уложена резиновая плитка.

На площадке также установят шесть новых опор освещения с экономичными энергосберегающими лампами и три камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Елизовского района.



«Обустройство площадки и приобретение нового игрового комплекса стало возможным благодаря губернаторской программе «Решаем вместе». В рамках реализации инициативы Владимира Солодова в нашем муниципалитете ведётся благоустройство на нескольких территориях. В посёлке Сокоч обустраивают сквер, в Пионерском - новое ограждение около дома культуры «Радуга», а в городе Елизово реализуют два проекта. Это благоустройство зоны отдыха и спортивной площадки во дворах двух многоквартирных домов», - рассказал глава Елизовского района Сергей Тюлькин.



Всего на обустройство нового детского игрового комплекса выделено более 12 миллионов рублей. Всего на реализацию мероприятий в рамках программы «Решаем вместе» в Елизовском районе в 2024 году используют более 43 миллионов рублей: из краевого бюджета выделено 41,12 миллиона рублей, из местного - 1,75 миллиона рублей, а 360 тысяч рублей направили на благоустройство инициативные предприниматели района.