День Государственного флага России отмечает сегодня Камчатка

В Камчатском крае сегодня, 22 августа, отметят День Государственного флага России. В краевой столице в 12:00 у стелы «Город воинской славы» состоится торжественное мероприятие, посвященное празднику.

В праздновании будут участвовать военнослужащие, студенты камчатских учебных заведений, творческие коллективы и солисты нашего региона. Со словами приветствия ко всем присутствующим обратятся первые лица региона. Также торжественные мероприятия, концертные и познавательные программы, патриотические часы, торжественные митинги, флешмобы, выставки и викторины пройдут в рамках празднования Дня Государственного флага России в муниципальных образованиях Камчатского края. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Добавим, что День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России. Он учреждён в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Посвящён возрожденному флагу Российской Федерации – «национальному триколору».

Фотоподборку в честь праздника подготовил фотограф информационного агентства «Камчатка» Виктор Гуменюк.