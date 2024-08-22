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  4. Фестиваль «Сохраним лососей вместе» на Камчатке переносится на 30 августа

Фестиваль «Сохраним лососей вместе» на Камчатке переносится на 30 августа

10:20
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Фестиваль «Сохраним лососей вместе» на Камчатке переносится на 30 августа

На Камчатке перенесли фестиваль «Сохраним лососей вместе». Он должен был пройти 23-24 августа в Усть-Большерецке, но из-за непогоды мероприятие перенесли на 30 августа. Программа осталась прежней. Гости фестиваля соберутся на реке Косоево бассейна реки Большой.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», на празднике состоится чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту памяти Андрея Пятко и Камчатский детско-юношеский фестиваль по рыболовному спорту. Вся выловленная рыба будет отпущена.

Торжественное открытие состоится 30 августа. 31 августа пройдут запланированные соревнования: для взрослых в первой половине дня, а для детей во второй половине дня. Также гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: концерт камчатских исполнителей, конкурс детских рисунков, спортивные игры, выставка-распродажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные угощения, анимационная программа для детей многое другое.

Организаторами фестиваля являются Министерство туризма Камчатского края, Администрация Усть-Большерецкого муниципального района, АНО «Камчатский выставочно-туристический центр».

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