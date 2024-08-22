Губернатор Камчатки: Российский триколор символизирует силу и свободу нашего государства

Уважаемые жители Камчатского края! Искренне поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Российский триколор символизирует силу и свободу нашего государства. Символизирует гордость за великие дела наших предков и уверенность в поступательном развитии России в будущем. Российский флаг развевается над нашими государственными зданиями, школами и университетами, военными частями, над судами и кораблями в море, тем самым доказывая, что Камчатка, несмотря на территориальную отдаленность, является значимой и неотделимой частью нашей великой страны.

Для Дальнего Востока символ флага имеет особое значение. Ведь именно применительно к событиям на Дальнем Востоке были сказаны слова, ставшие нарицательными: "Где раз российский флаг был поднят, он уже не должен спускаться".

Убежден, так оно и будет, и Камчатка будет и впредь оставаться надежным форпостом страны на Северо-Востоке. В этот праздник я хочу пожелать всем нам уверенности в общей победе, которую гарантирует наше единство. Все вместе мы обеспечим развитие Камчатки, развитие страны и благополучие всех наших граждан.

С праздником, дорогие друзья! С Днем Государственного Флага Российской Федерации!

Справка.

День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России. Праздник учреждён в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Посвящен возрожденному флагу Российской Федерации – «национальному триколору».