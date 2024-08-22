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  4. Ирина Яровая поздравила земляков с Днём государственного флага РФ

Ирина Яровая поздравила земляков с Днём государственного флага РФ

11:30
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Ирина Яровая поздравила земляков с Днём государственного флага РФ

Дорогие друзья, дорогие земляки! День государственного флага России - это традиция, которая живет в сердце и знаменуется очень важными чувствами гордости и благодарности. Прежде всего к тем, кто создавал нашу великую страну, к многим поколениям, которые созидали и развивали Россию, к нашему многонациональному народу, к нашим защитникам, к нашим великим трудам и подвигам, которые записаны в летописи истории нашего Отечества.

От всего сердца желаю, чтобы молодое поколение всегда было верно самым лучшим традициям,
с огромным уважением и благодарностью относилось к всему тому, что знаменует собой достижение родного Отечества и чувствовало сопричастность к успехам и развитию нашей страны.
Сегодня особенные слова благодарности ребятам, которые защищают наш стяг, противостоя современному нацизму и участвуя в специальной военной операции. Пусть наш флаг знаменует победу, достижение успеха, мира, добра и процветания.

С уважением,
вице-спикер
Государственной Думы России
Ирина Яровая

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