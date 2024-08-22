Как определить состояние дыхательной системы? — врачи рекомендуют

Для определения состояния дыхательной системы применяется несколько видов медицинских аппаратных исследований. Чтобы увидеть полную картину, врачи используют КТ, МРТ, и ПЭТ-КТ, позволяющие выявить патологические изменения.

Эндоскопические исследования проводятся с помощью тонкой гибкой трубки со светом и камерой на конце. Процедуры дают возможность не только увидеть внутреннюю поверхность бронхов и трахеи, но и взять биопсию для дальнейшего анализа.



Правильная и своевременная диагностика играет ключевую роль в выборе эффективного метода лечения. Комплексный подход в диагностике позволяет добиться наилучших результатов в лечении заболеваний грудной клетки.



В ведущих российских НИИ действует программа скрининга рака легкого, основанная на методе НДКТ (низкодозной компьютерной томографии).