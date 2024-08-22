Учения по гражданской обороне прошли в детском саду Петропавловска

В Петропавловске-Камчатском прошли учения по гражданской обороне в детском саду №3. Тренировка носит плановый характер и будет проведена во всех учреждениях и муниципалитетах края. В микрорайоне также прозвучали сирены воздушной тревоги.

«Такие учения необходимы для того, чтобы люди знали, что означают такие сирены и понимали дальнейшие свои действия. В детском саду воспитанники, воспитатели и персонал в целом отрабатывали как поступать в ситуации, когда прозвучали сирены. Оперативно был организован спуск в подвальное заглубленное помещение. В целом, тренировка прошла успешно: и взрослые и дети понимают, как поступать в такой ситуации. В этом учреждении такие тренировки проходят на постоянной основе», - сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края, курирующий вопросы гражданской обороны в крае, Роман Василевский.

Также учения прошли в микрорайоне «Моховая», в тренировке приняли участие местные жители. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Как отметил Роман Василевский, жители микрорайона ответственно отнеслись к этому мероприятию, спустились в заглубленные помещения, где для них провели инструктаж на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, хранение в подвальных помещениях бытовых и хозяйственных предметов не допускается. Все подвалы должны быть очищены от мусора и других бытовых предметов, также там должен быть обеспечен доступ ко всем элементам инженерных коммуникаций. Ответственность за состояние подвалов несет управляющая кампания дома. Отметим, проверки подвальных помещений на регулярной основе проводят сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с государственной жилищной инспекцией.

Гражданская оборона (ГО) - это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.