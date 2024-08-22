Под бело-сине-красным знаменем совершаются великие подвиги во имя свободы и независимости России — Борис Невзоров

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с одним из главных национальных праздников – Днем Государственного флага Российской Федерации!



Сегодня под бело-сине-красным знаменем совершаются великие подвиги во имя свободы и независимости России, защиты добра и православных ценностей. Герои специальной военной операции храбро идут вперед, с гордостью водружая российский триколор на освобожденных от нацистов территориях. Мы остро чувствуем сейчас, что покрытый славой флаг России - символ справедливости, победы и невероятной гордости за нашу страну и наших воинов.



Общая задача в тылу не посрамить цвета российского флага, максимально включившись в поддержку фронта, направив все силы на обустройство родной страны и любимой Камчатки. Все победы – ратные, производственные, спортивные, научные – совершаются под сенью нашего триколора во имя великой и непобедимой России. Это объединяет нас, связывая воедино прошлое, настоящее и будущее страны.

Уверен, вместе мы сделаем наш край современным, процветающим и комфортным регионом!



Вместе внесем вклад в будущий разгром вероломного врага. От всей души желаю героям сил и веры в священной борьбе. Каждой камчатской семье мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Крепкого здоровья, успехов в делах и начинаниях на благо любимого края и всей России! Победа будет за нами!



С уважением,

Сенатор Российской Федерации

Борис НЕВЗОРОВ