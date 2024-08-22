Охотоморский циклон испортит погоду на Камчатке в субботу

К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днём 24 августа в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и Мильковском округе ожидается сильный дождь. Прогнозируется ветер силой до 15-20 метров в секунду, на побережьях — порывами до 25-30 метров в секунду.

25 августа неблагоприятные погодные условия с сильными осадками и сильным ветром ожидаются в Усть-Камчатском районе и Алеутском округе. 26 августа — в Карагинском, Тигильском, Олюторском районах.

В связи с прогнозируемыми осадками различной интенсивности, в период с 25 по 28 августа на большинстве рек края пройдут быстро формирующиеся дождевые паводки. Наибольший подъём уровней воды дождевого паводка, на 0,1-0,5 метра в сутки, ожидается на реках Усть-Большерецкого, Елизовского и Соболевского районов.

Не исключена вероятность развития неблагоприятной гидрологической обстановки на малых реках и водотоках, расположенных в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского и Усть-Камчатского муниципальных районов.

Возможно подтопление низких участков дорог местного значения, подъездов и подвальных помещений. На реках, а также на водотоках, в период формирования дождевой паводковой волны, не исключена вероятность выхода рек из берегов с подтоплением низких участков прибрежной зоны, размыв дорог и устоев мостовых переходов, подтопление придомовых территорий, расположенных в прибрежной зоне. Выпадение сильных осадков может спровоцировать развитие селевых явлений. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.