В интересах камчатских рыбаков: Ирина Яровая озвучила предложение о механизме взимания платы за пользования рыболовным участком

В интересах камчатских рыбаков Ирина Яровая обратилась к Председателю Правительства РФ с предложением проработать Постановление Правительства о механизме взимания платы за пользования рыболовным участком с участием глав субъектов и представителей отрасли. Соответствующее предложение направлено вице-спикером ГД в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее депутатами Государственной Думы совместно с Советом Федерации, профильными комитетами и курирующими заместителями палат парламента был разработан и внесен на рассмотрение законопроект, направленный на реализацию поручения Президента РФ о трехлетней рассрочке платежей и равномерней нагрузке, позволяющей обеспечить дальнейшее планомерное развитие отрасли. По мнению рыбаков, в Постановлении Правительства принцип равномерного распределения по годам не сформирован в соответствии с подходом, обозначенным Президентом.

«В Государственную Думу в большом количестве поступают обращения от рыбацких коллективов Камчатского края, а также обращения глав Дальневосточных субъектов в связи с принятием Правительством РФ постановления о механизме взимания платы за пользования рыболовным участком. В интересах рыбаков Камчатки, мною в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина направлено предложение организовать взаимодействие с учетом аргументации проблематики, заявленной в обращениях, с целью обсуждения и выработки решений, обеспечивающих исполнения поручений Президента РФ и социально-экономическое развитие регионов и отрасли. Важно провести данную работу в кратчайшие сроки, учитывая, что данное постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Кроме того, в текущем рабочем взаимодействии мною обсуждён вопрос с профильным заместителем Председателя ГД Алексеем Гордеевым и выработана позиция о том, что им будет инициировано обсуждение вопросов на площадке Правительства РФ с приглашением глав субъектов и представителей отрасли»,— сообщила Ирина Яровая.

«Кроме того, учитывая, что Постановление Правительства требует формата проработки на уровне федеральных и региональных органов исполнительной власти, вся необходимая информация направлена губернатору Камчатского края Владимиру Солодову с учётом поручений, незамедлительно инициированных мною на уровне Государственной Думы, для взаимодействия Камчатского края с уполномоченными ФОИвами. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Владимиром Викторовичем по всем вопросам," — добавила Ирина Яровая.

Напомним, ранее Совет Государственной Думы поддержал предложение вице-спикера ГД о проведении анализа и проработки на уровне Государственной Думы данного Постановления Правительства.