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  4. Что такое торакальная хирургия — медицинский ликбез

Что такое торакальная хирургия — медицинский ликбез

16:25
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Что такое торакальная хирургия — медицинский ликбез

Сфера интересов торакального хирурга охватывает легкие и лёгочные сосуды, трахею и бронхи, плевру и диафрагму, новообразования средостения, тимус, рёбра и грудину, симпатический ствол и пищевод.

Большинство оперативных вмешательств в современных стационарах проходят малоинвазивно, то есть через небольшие проколы в теле с помощью современного оборудования.
Минимальный инвазивный торакальный метод дает врачу больший контроль хода операции, помогает пациентам восстановиться в короткие сроки, а также снижает риски развития послеоперационных инфекций. 

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