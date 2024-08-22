Что такое торакальная хирургия — медицинский ликбез

Сфера интересов торакального хирурга охватывает легкие и лёгочные сосуды, трахею и бронхи, плевру и диафрагму, новообразования средостения, тимус, рёбра и грудину, симпатический ствол и пищевод.

Большинство оперативных вмешательств в современных стационарах проходят малоинвазивно, то есть через небольшие проколы в теле с помощью современного оборудования.

Минимальный инвазивный торакальный метод дает врачу больший контроль хода операции, помогает пациентам восстановиться в короткие сроки, а также снижает риски развития послеоперационных инфекций.