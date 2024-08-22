«Ночь кино»: 15 учреждений культуры Камчатского края на всех жителей Камчатки

«Ночь кино» приходит на Камчатку 23 и 24 августа, сообщили в мэрии ПКГО .Всероссийская акция успела стать культурно значимым кинособытием и в девятый раз пройдет во всех субъектах России и 14 странах БРИКС и СНГ.

В трех краевых и 12 муниципальных учреждениях культуры Камчатского края пройдут бесплатные показы новинок отечественного и мирового кинематографа. Для показа жителям региона подготовили новинки и рекордсменов российского кинематографа в 2023 и 2024 годах.

В список попали: сказочная комедия «По щучьему велению» (6+), фантастические приключения «Сто лет тому вперед» (6+) и военная драма «Воздух» (16+).

Подробности по ссылке https://www.pkgo.ru/news/42774/