Возможность стать медиками получили сестры из посёлка Оссора — осуществить мечту девочек помогла Ирина Яровая

Благодаря оперативным действиям камчатского депутата жительницы отдаленного камчатского поселка Оссора получили возможность пройти экзаменационное испытание для поступления в медицинский колледж в Петропавловске-Камчатском.



«Мы приехали на Камчатку в 2020 году из другого региона. Я работала в больнице и от многих слышала, что Ирина Анатольевна помогает, что она очень отзывчивый человек. У меня девочки поступают в медицинский колледж. Во время вступительных испытаний они должны были пройти профессиональный психологический тест, пройти его в онлайн-режиме. Но так как у нас в Оссоре оптоволокно провели только в этом году, пока еще есть проблемы с доступом в интернет. Мы позвонили в приемную комиссию, а там сказали, что ссылку на тест присылают из Москвы, что время уже прошло и ничего нельзя сделать. Мы были в большом отчаянии. Но надеялись на чудо. И - о, чудо! - где-то далеко в Москве Ирина Анатольевна нам очень сильно помогла», — рассказала жительница Камчатского края из поселка Оссора Алёна Исаенко.



Ирина Яровая всегда уделяет самое серьезное внимание вопросам защиты интересов семьи и образованию. Напомним, Ирина Яровая - автор закона о целевой подготовке специалистов, который вступил в силу 1 мая 2024 года. Благодаря законопроекту Ирины Яровой запущена новая система целевой подготовки кадров, которая впервые позволит всем выпускникам со всех регионов России выбрать будущее рабочее место в конкретной компании и регионе, и участвовать в открытом конкурсе на бюджетное обучение с первым гарантированным рабочим местом. Более того, вопросы доступности своевременной, качественной медицинской помощи для жителей полуострова - приоритет в работе Ирины Яровой. Поэтому узнав, о той проблеме, с которой столкнулись девочки во время поступления в медицинский колледж, парламентарий незамедлительно откликнулась на обращение.



«Я собираюсь в дальнейшем жить, учиться и работать на Камчатке. По моему, это неоценимый труд, я очень благодарна. Это действительно важно для нас», — добавила дочь Алёны - Анастасия Свиридова.



Отметим, что необходимые баллы для поступления в медицинский колледж девочки набрали. Сейчас семья ждёт приказа о зачислении и благодарит Ирину Яровую за профессионализм, поддержку и участие в решении жизненной ситуации.



«Ирине Анатольевне от всей нашей семьи большое спасибо. Какая-то проблема в маленькой Оссоре, в какой-то семье. Но, не смотря на занятость, нехватку времени в такое трудное для России время, она нашла возможность нам помочь и откликнулась. Такое неравнодушное отношение и индивидуальный подход к каждой семье имеют неоценимое значение. Такой поддержки мы не ожидали, и будем помнить это всю жизнь», — заключила многодетная мать