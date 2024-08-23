Программа по содействию в трудоустройстве участников СВО разработана в Камчатском крае

На Камчатке разработали комплекс мероприятий по содействию в трудоустройстве участников специальной военной операции. Работа велась по поручению главы региона Владимира Солодова. Документ прошёл соответствующую правовую оценку и подписан губернатором Камчатского края. Программа разработана на основе уже действующих механизмов по содействию в трудоустройстве участников СВО. Это озволит систематизировать устоявшуюся практику. Реализация программы возложена на Кадровый центр Камчатского края и региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

«Специалисты Кадрового центра, совместно с филиалом фонда составляют список участников СВО, нуждающихся в содействии в трудоустройстве. На территории Камчатского края 14 территориальных отделений Кадрового центра, специалисты каждого взаимодействуют с социальными координаторами Фонда «Защитники Отечества», сотрудниками военкоматов и актуализируют списки участников СВО. С каждым, кто захочет пройти обучение или переобучение, проведут собеседование и составят индивидуальный план работы. В зависимости от результатов собеседования работу с гражданами разделят на четыре траектории содействия трудоустройству: трудоустройство в правоохранительных органах, трудоустройство в региональные исполнительные органы власти, трудоустройство в органы местного самоуправления и трудоустройство на свободном рынке труда. На всех этапах работы участнику СВО предлагается возможность получения дополнительного образования и профессиональной переподготовки», – рассказал руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.

Участникам СВО из отдалённых районов, которые захотят пройти переобучение, будут оплачены проезд до места обучения в Камчатском крае и проживание на период учёбы из расчёта не более полутора тысяч рублей в сутки.

«Программа по содействию трудоустройства участников специальной военной операции направлена на решение двух основных задач – обучение и повышение квалификации и, как следствие, трудоустройство вернувшегося и уволенного в запас участника СВО. На сегодня из этого списка примерно 25 % не работают по разным причинам – по состоянию здоровья, либо по достижении пенсионного возраста, оставшиеся 75 % – трудоустроены. Это как раз те, кто обратился в филиал фонда “Защитники Отечества”, который работает в тесной связке с Кадровым центром Камчатского края», – добавила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

За время проведения специальной военной операции приняты различные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», единовременная выплата при подписании контракта на прохождение военной службы в Камчатском крае составляет 905 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!».