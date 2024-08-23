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Фрегат «Аврора» украсил торец одного из домов в Петропавловске-Камчатском

10:55
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Фрегат «Аврора» украсил торец одного из домов в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском появился новый мурал на торце дома 29/1 на улице Тушканова. Рисунок под названием «Фрегат "Аврора"» завершает художник из Подмосковного Подольска Илья Демченко.

В 2024 году столица Камчатки отмечает 170-летие со дня героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры. Подчеркнуть эту тематику в рамках фестиваля «Авача стрит-арт – 2024» ранее поручил художникам глава города Константин Брызгин.

«Автор изобразил мощь фрегата «Аврора», экипаж которого участвовал в победной обороне Петропавловского порта в 1854 году», - сообщает Telegram-канал администрации Петропавловска.

Это уже вторая работа Ильи Демченко в 2024 году. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», первый рисунок под названием «Оборона Петропавловского порта» украсил торец многоквартирного дома 65/1 на улице Ленинградской.

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