Международные соревнования по мотокроссу состоятся на Камчатке при любой погоде

На Камчатке большое спортивное мероприятие пройдёт в пригороде Петропавловска-Камчатского в воскресенье, 25 августа. Международный Кубок Содружества по мотокроссу впервые проведут не только в Камчатском крае, но и на Дальнем Востоке.

«Кубок Содружества состоится при любой погоде, даже если пойдёт дождь. Мало того, подобные погодные условия делают и без того интересные заезды ещё более зрелищными – те, кто уже был в Мотопарке на гонках, в этом убедились. А теперь ждём зрителей на ещё более захватывающее событие, которое нельзя пропустить. Ведь это шанс увидеть уникальные соревнования по мотокроссу на трассе мирового уровня и стать участниками яркого праздника. Вход в «Мотопарк Камчатка», где пройдут и заезды, и развлекательная программа – свободный для всех. Торжественное открытие назначено на полдень», – рассказали организаторы.

Масштабы этого события беспрецедентны. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в составе сборных 18 стран прибудут больше 80 человек – это 57 спортсменов, а также механики и тренеры. Также будут сборные, представляющие несколько дальневосточных регионов, за Камчатский край будут выступать три команды. В судейский состав мирового уровня войдут 70 человек, в том числе из руководства Федерации мотоциклетного спорта России – МФР.

Запланирована разнообразная развлекательная программа: розыгрыш подарков в перерывах между заездами, выступления диджеев, активные игры и работа аниматоров, фудкорт от камчатских ресторанов и кафе. В конце дня организаторы подготовили впечатляющую кульминацию – концерт Клавы Коки и фейерверк, которые также будут абсолютно для всех гостей 25 августа в Мотопарке. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Кубок Содружества 2024 по мотокроссу инициирован Федерацией мотоциклетного спорта России (МФР) совместно с Федерацией Камчатского края по мотоциклетному спорту и будет проводиться при поддержке министерства спорта Российской Федерации и правительства Камчатского края на трассе «Мотопарка Камчатка».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», 25 августа для зрителей Кубка Содружества по мотокроссу организуют бесплатные микроавтобусы от торговых центров «Фамилион» и «Глобус» и обратно. Они будут курсировать каждые полчаса.

Главными партнёрами проведения международных соревнований являются Фонд поддержки социальных инициатив «Будущее Камчатки», АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», ОАО «Колхоз «Октябрь», ООО «Рыбхолкам», ООО «Мотопарк Камчатка», лично Сергей и Евгений Барабановы.