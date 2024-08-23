Программу этнопроекта «Традиции предков в Новый век» огласили в Камчатском крае

На Камчатке пройдут мероприятия в рамках этнопроекта «Традиции предков в Новый век». Со второго по восьмое сентября состоятся творческие фестивали «Золотые родники» и «Мастера земли Уйкоаль», краевой конкурс «Сила традиций» и ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай», а также различные выездные мероприятия.

Участниками проекта станут не только коллективы и специалисты Камчатского края, но и гости из Москвы, Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Марий Эл, а также Китайской Народной Республики. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Гостей и жителей Камчатки в рамках этнопроекта ждут VII Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока “Золотые родники-2024”, краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Камчатского края “Мастера земли Уйкоаль”, краевой конкурс мастеров народных художественных промыслов и традиционных ремесел Камчатского края “Сила традиций”, ительменский обрядовый праздник “Алхалалалай” и различные выездные мероприятия», – рассказала сотрудница Камчатского центра народного творчества Мария Беляева.

Программа этнопроекта:

3 сентября в Камчатском краевом художественном музее состоится открытие краевого кочующего фестиваля традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль» и выставки «Хранители северных традиций». Начало в 16:00. Также в этот день пройдут выездные концерты: в центре Петропавловска-Камчатского мероприятие начнется в 17:00, а в Вилючинске в 18:30.

4 сентября в Камчатском краевом художественном музее пройдет творческая лаборатория «Роль семьи в сохранении традиционных ремёсел», начало в 12:00. В Камчатской краевой детской библиотеке имени Кручины в этот день в 15:00 начнется конкурс исполнителей родовых мелодий и песен на родном языке. Выездные концерты пройдут в центре Петропавловска-Камчатского (начало в 17:00) и в посёлке Пионерском (начало в 19:00).

5 сентября в Камчатском краевом художественном музее состоится конкурс мастеров народных художественных промыслов и традиционных ремесел «Сила традиций». Начало в 11:00. Выездной концерт пройдет в центре Петропавловска-Камчатского (начало в 17:00), а во Дворце молодежи краевой столицы состоится юбилейный концерт детско-молодежного ансамбля «Ейгунычвын» совместно с участниками фестиваля «Золотые родники» (начало в 18:30).

6 сентября в Камчатском краевом художественном музее в 16:00 откроется церемония закрытия фестиваля «Мастера земли Уйкоаль» и награждение участников. В 18:00 в Камчатском театре драмы и комедии начнётся гала-концерт фестиваля «Золотые родники», в котором примут участие Государственный академический корякский национальный ансамбль танца «Мэнго» имени Александра Гиля (Губернаторский), заслуженный коллектив народного творчества эвенский народный ансамбль «Нургэнэк», ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель», а также гости фестиваля.

7 сентября состоится ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай».

Выставка «Хранители северных традиций» в рамках фестиваля «Мастера земли Уйкоаль» будет работать с 3 сентября по 13 октября 2024 года в Камчатском краевом художественном музее.

Организатор этнопроекта «Традиции предков в Новый век» - Камчатский центр народного творчества. Подробная информация о мероприятиях здесь.