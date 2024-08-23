Медики Камчатки назвали виды рака, которые чаще встречаются при диабете

Как и у населения в целом, у людей с диабетом некоторые виды рака встречаются чаще других, рассказали в Центре медпрофилактики.

Сюда относятся разновидности рака кишечника, рак печени, рак груди и рак поджелудочной железы, а также более редкие виды рака, такие как рак желудка. Например, риск развития рака кишечника у людей с диабетом, возникшим в возрасте до 50 лет, примерно так же высок, как и в семьях с часто встречающимся раком кишечника.

При этом некоторые другие виды рака чаще диагностируются у людей с диабетом 2-го типа, чем у людей, не страдающих диабетом. Это опухоли желчных путей, органов желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, яичников, эндометрия, опухоли органов ротовой полости, глиомы, меланомы.

Примечательно, что в общем населении люди с диабетом 1-го типа умирают от рака не чаще, чем люди без диабета.