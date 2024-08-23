Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Медики Камчатки назвали виды рака, которые чаще встречаются при диабете

Медики Камчатки назвали виды рака, которые чаще встречаются при диабете

12:45
26
Медики Камчатки назвали виды рака, которые чаще встречаются при диабете

Как и у населения в целом, у людей с диабетом некоторые виды рака встречаются чаще других, рассказали в Центре медпрофилактики.

Сюда относятся разновидности рака кишечника, рак печени, рак груди и рак поджелудочной железы, а также более редкие виды рака, такие как рак желудка. Например, риск развития рака кишечника у людей с диабетом, возникшим в возрасте до 50 лет, примерно так же высок, как и в семьях с часто встречающимся раком кишечника.

При этом некоторые другие виды рака чаще диагностируются у людей с диабетом 2-го типа, чем у людей, не страдающих диабетом. Это опухоли желчных путей, органов желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, яичников, эндометрия, опухоли органов ротовой полости, глиомы, меланомы.

Примечательно, что в общем населении люди с диабетом 1-го типа умирают от рака не чаще, чем люди без диабета. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Медики Камчатки назвали правила безопасности на воде для детей
Медики Камчатки назвали рацион для оздоровления печени
Медики Камчатки назвали шесть удивительных фактов о грудном молоке
Молодые медики возвращаются на Камчатку по итогам целевого обучения
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.