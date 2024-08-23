Порядок подачи заявлений на получение арендного жилья на Камчатке утвержден

Порядок подачи заявлений на получение арендного жилья утвержден на Камчатке. Для реализации программы в регионе строится 670 квартир. Первые из них будут распределены уже в этом году — это 80 квартир на улице Арсеньева.

По поручению главы региона параллельно началась работа по созданию электронного сервиса, который смогут использовать заявители, имеющие право на получение такого жилья, чтобы им не приходилось лично посещать краевые ведомства. Приоритетные категории граждан, которые имеют права на получение арендного жилья, определены федеральными нормативами. Предоставление жилых помещений на условиях договора субаренды отдельным категориям граждан на территории Камчатского края будет осуществляться в соответствии со специально принятым постановлением правительства Камчатского края.

«Эта новая и значимая для Дальнего Востока программа должна стать важным подспорьем для востребованных специалистов, живущих на Камчатке и не имеющих собственного жилья. А также тех, кто рассматривает переезд на полуостров для работы по востребованным направлениям. К следующему этапу реализации программы необходимо детально проработать квоты по направлениям, а также механизм предоставления жилья в случае большого количества заявок, – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. – Также считаю важным организовать дистанционный интерфейс работы с заявителями, чтобы решать вопросы можно было не только вживую в Минстрое региона, но и в сети Интернет. Первый дом, который участвует в программе арендного жилья, строится на хорошем уровне, квартиры люди получат с ремонтом и мебелью, а наша задача отработать все процедурные моменты, чтобы от строительных задач Камчатский край перешел к этапу взаимодействия с новыми профессиональными специалистами».

Кредитную линию в размере 900 млн рублей специализированному застройщику (СЗ) «Трест» на строительство 9 тысяч квадратных метров жилья в столице региона Банк ДОМ.РФ открыл в 2023 году. Новый жилой комплекс класса комфорт на улице Арсеньева включает в себя благоустройство территории с устройством детских и спортивных площадок, парковки, а также видеонаблюдение для обеспечения безопасности жильцов и их семей. Жилые помещения, предоставляемые по договору субаренды, представляют собой одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с отделкой, оборудованные мебелью и бытовой техникой, предназначенные для проживания граждан.

«С целью реализации программы арендного жилья правительством и Минстроем Камчатского края сформирована соответствующая нормативная база. Предоставление жилых помещений на условиях договора субаренды отдельным категориям граждан на территории Камчатского края будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений на условиях договора субаренды отдельным категориям граждан на территории Камчатского края». Согласно части 5 Порядка право на заключение договора субаренды имеют участниками специальной военной операции, граждане, являющиеся специалистами востребованных специальностей и осуществляющие трудовую деятельность на территории Камчатского края, не имеющие в собственности жилых помещений на Камчатке, специалисты моложе 35 лет, и другие категории, - рассказал министр строительства и жилищной политики Артём Фирстов. - В четвертом квартале текущего года ожидается передача застройщиком в ДОМ.РФи на уровень регионального оператора первого дома по программе арендного жилья по улице Арсеньева в столице края. Подбор специалистов, которые смогут получить жилье в рамках первого этапа реализации программы сегодня продолжается, процедура носить заявительный характер».

Заявления и документы для включения в список на получение арендного жилья граждане могут подать по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 35, каб. 333. Также здесь и по телефонам +7 (415-2) 46-07-20, 42-00-37 любой человек может получить консультации по вопросам предоставления арендного жилья.

Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Программа арендного жилья также будет реализована в микрорайоне Северный, где в рамках реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города Петропавловск-Камчатского строится «Дальневосточный квартал». Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), первые жилые метры – 619 квартир – появятся до конца 2025 года. Также арендное жильё планируют построить в Елизове. Напомним, с участием Банка ДОМ.РФ в Дальневосточном федеральном округе сегодня реализуется 63 проекта, благодаря которым жилищные условия улучшат 80 тыс. семей.